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21:07   13 Мая 2021
Политика

МИД Чехии заявил о достижении "нижней точки" в отношениях с РФ

МИД Чехии заявил о достижении "нижней точки" в отношениях с РФ

Отношения между Москвой и Прагой достигли наиболее низкой точки. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек во время видеоконференции Атлантического совета.

По его словам, взаимодействия между странами достигли такой точки впервые со времен "бархатной революции" 1989 года. Кулганек подчеркнул, что с той поры отношения между сторонами были напряженными, однако не такими, как в настоящий момент.

Глава МИД добавил, что Прага не намерена обострять обстановку. Но власти готовы "решительно отреагировать" на инцидент во Врбетице. При этом, по его мнению, ответ Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии был "агрессивным и непропорциональным", поскольку парализовал деятельность посольства в столице РФ.

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#россия #мид #чехия #кулганек

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