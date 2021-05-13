Игра Counter-Strike "помогла" Галявиеву заработать на оружие

Подозреваемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев купил гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT на деньги, полученные от игры в Counter-Strike.

Подозреваемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев купил гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT на деньги, полученные от игры в Counter-Strike.

По предварительным данным, злоумышленник проводил в программе не менее двух часов в день. Достижения в ней, а также продажа игровых атрибутов принесли предполагаемому преступнику примерно 50 тыс. рублей. Помимо оружия, юноша приобрел более 500 патронов, сообщает РЕН ТВ.

Позднее местный житель вошел в гимназию и убил семерых школьников и двух учителей. После задержания злоумышленника еще более 20 пострадавших госпитализировали, но часть из них отправили для дальнейшего лечения в Москву.