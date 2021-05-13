Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку

Украинский суд избрал меру пресечения главе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста.

Украинский суд избрал меру пресечения главе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста.

Печерский суд Киева отказал прокурорам в требовании заключить украинского политика под стражу.

Как стало известно ранее, Виктору Медведчуку инкриминируют "совершение" государственной измены. Сторона обвинения просила суд заключить политика под арест или обязать внести залог в размере 300 миллионов гривен.