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20:58   13 Мая 2021
Политика

Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку

Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку

Украинский суд избрал меру пресечения главе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста.

Печерский суд Киева отказал прокурорам в требовании заключить украинского политика под стражу.

Как стало известно ранее, Виктору Медведчуку инкриминируют "совершение" государственной измены. Сторона обвинения просила суд заключить политика под арест или обязать внести залог в размере 300 миллионов гривен.

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#суд #украина #медведчук

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