Профессор напомнил об эффективном методе профилактики коронавируса
Существует ряд способ профилактики коронавирусной инфекции, напомнил член правления Национального научного общества профессор Владимир Петров.
Клинические проявления COVID-19 позволяют говорить о том, что профилактика заболевания должна включать в себя назначение интерферонов и ряда противовирусных препаратов. Профессор напомнил, что популярный в РФ препарат с действующим веществом умифеновиром эффективен от коронавируса, передает "Царьград".
Принимаемые властями РФ меры позволяют сдерживать пандемию коронавируса SARS-CoV-2. Это происходит благодаря ряду противоэпидемиологических мероприятий, традиционным и советским, заключил Петров.
Актуальные данные о сложившейся в России ситуации с COVID-19 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов заболевания.