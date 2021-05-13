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20:57   13 Мая 2021
Общество

Профессор напомнил об эффективном методе профилактики коронавируса

Профессор напомнил об эффективном методе профилактики коронавируса

Существует ряд способ профилактики коронавирусной инфекции, напомнил член правления Национального научного общества профессор Владимир Петров.

Клинические проявления COVID-19 позволяют говорить о том, что профилактика заболевания должна включать в себя назначение интерферонов и ряда противовирусных препаратов. Профессор напомнил, что популярный в РФ препарат с действующим веществом умифеновиром эффективен от коронавируса, передает "Царьград".

Принимаемые властями РФ меры позволяют сдерживать пандемию коронавируса SARS-CoV-2. Это происходит благодаря ряду противоэпидемиологических мероприятий, традиционным и советским, заключил Петров.

Актуальные данные о сложившейся в России ситуации с COVID-19 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов заболевания.

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#профилактика #ученый #коронавирус

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