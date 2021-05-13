Байден предложит Путину меры по борьбе с киберпреступлениями

Президент США Джозеф Байден планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос разработки международных правил по борьбе с киберпреступностью.

Президент США Джозеф Байден планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос разработки международных правил по борьбе с киберпреступностью.

Глава Белого дома призвал государства объединиться против криминальной деятельности хакеров. Демократ предложил меры на фоне инцидента со взломом компании Colonial Pipeline.

Ранее Байден признал непричастность российского правительства к кибератаке. При этом он не исключил, что злоумышленники могут находиться в РФ.