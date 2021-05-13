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20:50   13 Мая 2021
Шоу-бизнес

Актриса Инна Чурикова поддержала ушедшую из "Современника" Ольгу Дроздову

Актриса Инна Чурикова поддержала ушедшую из "Современника" Ольгу Дроздову

Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала внезапное решение своей известной коллеги Ольги Дроздовой уйти из театра "Современник" после 32 лет службы в нем.

Впервые информацию об уходе народной артистки России не только с театральной сцены, но и из профессии озвучил ее супруг Дмитрий Певцов. Он подчеркнул, что это никак не связано с отношениями актрисы с руководством "Современника". По словам мужа Дроздовой, она намерена больше времени проводить с 13-летним сыном, которому в этом возрасте особенно нужно внимание мамы. Инна Чурикова убеждена, что актриса поступила правильно. При этом она не исключает, что в профессию ее коллега все-таки еще может вернуться.

"Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива и знает, что делает. Значит, так надо. А потом опять будет и сниматься, и работать", — приводит слова Чуриковой портал Teleprogramma.pro.

Звезда советского кинематографа добавила, что и Ольга, и ее муж Дмитрий в настоящее время увлечены многими важными делами. Они преподают и воспитывают будущих актеров. К тому же, как отмечал сам Певцов, его супруга сейчас возглавляет театральный факультет Института современного искусства, и ее интересует развитие в этом направлении.

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#современник #чурикова #дроздова

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