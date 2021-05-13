Актриса Инна Чурикова поддержала ушедшую из "Современника" Ольгу Дроздову

Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала внезапное решение своей известной коллеги Ольги Дроздовой уйти из театра "Современник" после 32 лет службы в нем.

Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала внезапное решение своей известной коллеги Ольги Дроздовой уйти из театра "Современник" после 32 лет службы в нем.

Впервые информацию об уходе народной артистки России не только с театральной сцены, но и из профессии озвучил ее супруг Дмитрий Певцов. Он подчеркнул, что это никак не связано с отношениями актрисы с руководством "Современника". По словам мужа Дроздовой, она намерена больше времени проводить с 13-летним сыном, которому в этом возрасте особенно нужно внимание мамы. Инна Чурикова убеждена, что актриса поступила правильно. При этом она не исключает, что в профессию ее коллега все-таки еще может вернуться.

"Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива и знает, что делает. Значит, так надо. А потом опять будет и сниматься, и работать", — приводит слова Чуриковой портал Teleprogramma.pro.

Звезда советского кинематографа добавила, что и Ольга, и ее муж Дмитрий в настоящее время увлечены многими важными делами. Они преподают и воспитывают будущих актеров. К тому же, как отмечал сам Певцов, его супруга сейчас возглавляет театральный факультет Института современного искусства, и ее интересует развитие в этом направлении.