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20:44   13 Мая 2021
Политика

Анатолий Вассерман станет гостем нового выпуска программы Манукяна "Давай поговорим"

Анатолий Вассерман станет гостем нового выпуска программы Манукяна "Давай поговорим"

Российский журналист и телеведущий Анатолий Вассерман станет гостем нового выпуска программы блогера Вадима Манукяна "Давай поговорим".

Об этом сообщили журналисты Федерального агентства новостей. В материале уточнили, что интервью записывалось в квартире Вассермана.

Манукян обсудит с собеседником предстоящие выборы в Госдуму России и секретный проект "Преемник". Кроме того, Анатолий Вассерман высказался в пользу расширения парламента. По его мнению, в Федеральное собрание стоит добавить еще одну-две партии. Беседу блогера и журналиста можно будет послушать на площадке ФАН вечером 16 мая.

Гостем первого выпуска программы "Давай поговорим" стала Леся Рябцева. Гостья рассказала о работе на "Эхе Москвы" и взаимоотношениях с радиоведущим Алексеем Венедиктовым.

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