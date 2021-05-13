В партии "Яблоко" указали на отсутствие у Соболь стратегического мышления

Соратница блогера Алексея Навального — Любовь Соболь — мечтает стать депутатом Госдумы. В реальности, для крупных политических сил она не представляет интереса.

Соратница блогера Алексея Навального — Любовь Соболь — мечтает стать депутатом Госдумы. В реальности, для крупных политических сил она не представляет интереса.

У Соболь о себе весьма высокое мнение. Она считает себя сильным кандидатом, с котором политическим объединениям якобы нельзя работать. Соболь подчеркнула, что ждет ответа от партии "Яблоко" касательно сотрудничества. В том, что "все хотят ее выдвигать", мечтательница не сомневается, сообщает "ПолитЭксперт".

Соболь считает, что достойна баллотироваться от ЛДПР, ведь "все знают, какая она работящий кандидат". Утверждение стало поводом для "Комсомольской правды" обратиться к Владимиру Жириновскому. Парламентарий ответил, что готов общаться по серьезным вопросам. Политик попросил больше не сообщать ему "чушь".

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков считает, что у соратницы блогера отсутствует стратегическое мышление. Политик назвал непродуманным ходом проведение незаконных уличных акций в год выборов. Соболь сейчас находится под домашним арестом, что затрудняет переговоры насчет баллотирования от "Яблока".

Кандидатуру псевдоактивистки абсолютно не рассматривают в КПРФ. Партийный лидер Геннадий Зюганов дал понять, что не хочет иметь дел с людьми из связанного с Западом фонда Навального.

Политические амбиции Соболь прокомментировал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он констатировал, что реального опыта участия в выборах и поддержки электората у соратницы блогера нет. Ее лишь знают по череде скандальных историй.