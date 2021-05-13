Наркоманы под предлогом поздравления ограбили ветерана ВОВ в Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух наркозависимых мужчин. Они подозреваются в ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Фигуранты ради этого пошли на хитрость.

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух наркозависимых мужчин. Они подозреваются в ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Фигуранты ради этого пошли на хитрость.

В дверь к 99-летнем фронтовику 9 мая постучался знакомый сантехник. Молодой мужчина подчеркнул, что пришел якобы поздравить ветерана с Днем Победы.

Пострадавший увидел, что с сантехником стоял незнакомый человек. Фронтовик не рискнул впустить их в квартиру и вышел на лестничную площадку. Один из фигурантов сорвал с шеи пенсионера золотую цепь с крестом, после чего криминальный дуэт сбежал. Пострадавший оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили личности двух мужчин. Задержаны наркоманы в возрасте 18 и 26 лет. Старший уже привлекался за кражу. Имущество ветерана изъято.