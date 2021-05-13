Бизнесмен Бойко-Великий переведен под домашний арест на два месяца

Суд перевел обвиняемого в растрате предпринимателя Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест, сообщил адвокат Игорь Зубер.

Суд перевел обвиняемого в растрате предпринимателя Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест, сообщил адвокат Игорь Зубер.

Мосгорсуд смягчил меру пресечения и перевел обвиняемого под домашний арест. Бизнесмена Василия Бойко-Великого обвиняют в растрате почти 89 млн рублей. Новый срок установлен на два месяца до 19 июля.

Суд 20 июня 2019 года арестовал Бойко-Великого и других фигурантов дела: директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в рамках этого дела) и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Изначально СК РФ предъявил бизнесмену обвинение в хищении 500 тысяч долларов.