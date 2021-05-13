20:04 13 Мая 2021Политика
Украина экстренно созывает представителей стран "нормандской четверки"
Киев планирует срочную встречу в "нормандском формате". Переговоры могут пройти при участии политсоветников и глав МИД Германии, Украины, России и Франции.
Киев планирует срочную встречу в "нормандском формате". Переговоры могут пройти при участии политсоветников и глав МИД Германии, Украины, России и Франции.
Соответствующее решение озвучил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он направил письменные приглашения всем четырем странам.
В своем обращении Ермак также попросил G7 призвать Москву поддержать проведение саммита. По его словам, встреча может пройти как формате видеоконференции, так и очно.