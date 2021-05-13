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20:04   13 Мая 2021
Политика

Украина экстренно созывает представителей стран "нормандской четверки"

Украина экстренно созывает представителей стран "нормандской четверки"

Киев планирует срочную встречу в "нормандском формате". Переговоры могут пройти при участии политсоветников и глав МИД Германии, Украины, России и Франции.

Соответствующее решение озвучил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он направил письменные приглашения всем четырем странам.

В своем обращении Ермак также попросил G7 призвать Москву поддержать проведение саммита. По его словам, встреча может пройти как формате видеоконференции, так и очно.

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#украина #нормандская четверка #зеленский

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