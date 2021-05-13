Депутат Старовойтов указал на отсутствие интереса украинцев к НАТО

Жители Украины не заинтересованы в том, чтобы их страна вступила в НАТО, уверен депутат Госдумы Александр Старовойтов. Об этом он заявил в эфире программы "Время покажет".

Жители Украины не заинтересованы в том, чтобы их страна вступила в НАТО, уверен депутат Госдумы Александр Старовойтов. Об этом он заявил в эфире программы "Время покажет".

Гости передачи обсудили визит американского госсекретаря Энтони Блинкена на Украину. В частности, был поднят вопрос, оправдались ли надежды украинской власти, которые очень ждали приезда Блинкена в Киев.

Американский журналист Майкл Васюра в рамках дискуссии отметил, что США поддерживают Киев в борьбе с коррупцией и в вопросе вступления Украины в НАТО. На это ответил российский депутат Александр Старовойтов, который объяснил, что обычному народу неинтересен Альянс.

"95% украинцев не поддерживают вступление в НАТО. Если Украина туда вступит, то карибский кризис покажется "пшиком"", — заявил парламентарий.

Как сообщалось ранее, киевские политики назвали вступление Украины в НАТО "жизненно необходимым" шагом для урегулирования ситуации в Донбассе.