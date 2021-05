Уйти или остаться. Станут ли россияне играть по новым правилам WhatsApp

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В Германии уже призвали ограничить работу мессенджера среди 27 стран — членов ЕС. Пойдет ли Россия путем Берлина?

С 15 мая мессенджер WhatsApp ограничит доступ пользователям, не согласным с новой политикой конфиденциальности. Сначала они не смогут пользоваться чатами, а затем — отвечать на входящие аудио- и видеозвонки.

По новым правилам мессенджер также начнет передавать данные о своих пользователях социальной сети Facebook, которой он принадлежит. В компании WhatsApp полагают, что такая мера позволит адаптировать рекламу на платформах, связанных с компанией Марка Цукерберга.

Впрочем, эти нововведения в Германии назвали незаконными и непоследовательными. Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp собирать сведения пользователей.

По мнению экспертов, Москва не сможет пойти путем Берлина, так как самим россиянам куда проще согласиться с новыми условиями, нежели отказаться от привычной соцсети.

Новые правила

Изменения в пользовательском соглашении технологического гиганта должны были вступить в силу 8 февраля. Однако из-за массовой критики в обществе руководство мессенджера отложило введение новых правил до 15 мая.

Предполагается, что платформа для общения начнет собирать данные участников, включая их номера телефонов и списки контактов, а затем передавать информацию Facebook. Помимо этого, соцсеть будет получать сведения о транзакциях через Facebook Pay или магазины в WhatsApp.

А пользователи, отказавшиеся принимать новые условия, попросту потеряют функционал программы. По утверждению компании, на такие аккаунты станут распространяться правила неактивных профилей. Через 120 дней бездействия страница пользователя будет автоматически удалена.

Чтобы успокоить взбудораженную публику, глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что изменения никоим образом не влияют на конфиденциальность. Он заверил, что ни мессенджер, ни его покровитель Facebook не смогут просматривать личные переписки пользователей и их звонки.

It's important for us to be clear this update describes business communication and does not change WhatsApp’s data sharing practices with Facebook. It does not impact how people communicate privately with friends or family wherever they are in the world.