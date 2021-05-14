Уйти или остаться. Станет ли Россия играть по новым правилам WhatsApp

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В Германии уже призвали ограничить работу мессенджера среди 27 стран — членов ЕС. Пойдет ли Россия путем Берлина?

С 15 мая мессенджер WhatsApp ограничит доступ пользователям, не согласным с новой политикой конфиденциальности. Сначала они не смогут пользоваться чатами, а затем — отвечать на входящие аудио- и видеозвонки.

По новым правилам сервис также начнет передавать данные о своих пользователях социальной сети Facebook, которой он принадлежит. В компании WhatsApp полагают, что такая мера позволит адаптировать рекламу на платформах, связанных с компанией Марка Цукерберга.

Впрочем, эти нововведения в Германии назвали незаконными и непоследовательными. Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp собирать сведения пользователей.

По мнению экспертов, Москва не сможет пойти путем Берлина, так как самим россиянам куда проще согласиться с новыми условиями, нежели отказаться от привычной соцсети.

Новые правила

Изменения в пользовательском соглашении технологического гиганта должны были вступить в силу 8 февраля. Однако из-за массовой критики в обществе руководство мессенджера отложило введение новых правил до 15 мая.

Предполагается, что платформа для общения начнет собирать данные участников, включая их номера телефонов и списки контактов, а затем передавать информацию Facebook. Помимо этого, соцсеть будет получать сведения о транзакциях через Facebook Pay или магазины в WhatsApp.

А пользователи, отказавшиеся принимать новые условия, попросту потеряют функционал программы. По утверждению компании, на такие аккаунты станут распространяться правила неактивных профилей. Через 120 дней бездействия страница пользователя будет автоматически удалена.

Чтобы успокоить взбудораженную публику, глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что изменения никоим образом не влияют на конфиденциальность. Он заверил, что ни мессенджер, ни его покровитель Facebook не смогут просматривать личные переписки пользователей и их звонки.

It's important for us to be clear this update describes business communication and does not change WhatsApp’s data sharing practices with Facebook. It does not impact how people communicate privately with friends or family wherever they are in the world. — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

«Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — отметил Кэткарт.

Тем не менее после смены политики конфиденциальности пользователи начали массово покидать платформу. Всего за неделю число загрузок WhatsApp в магазинах Apple и Google снизилось на 17%.

Основатель Telegram Павел Дуров с удовлетворением отметил, что введение новых правил WhatsApp невольно спровоцировало рост числа пользователей его платформы.

По сообщению The Verge, большая часть пользователей WhatsApp перешла в мессенджер Signal. Последний финансировался бывшим соучредителем WhatsApp Брайаном Эктоном, публично критиковавшим политику конфиденциальности экс-работодателя.

Борьба в Германии

В Германии на новые правила пользования популярной платформы для общения решили ответить встречными ограничениями — запретили мессенджеру собирать данные немецких пользователей на три месяца. Йоханнес Каспар также призвал регуляторов других стран — членов Евросоюза ввести аналогичные требования и издать постановление по всему блоку из 27 государств.

Надо сказать, что Берлин уже неоднократно пытался бороться с нововведениями Facebook и WhatsApp. Так, например, в 2016 году Каспар обязал соцсеть Цукерберга прекратить сбор сведений поклонников его подопечного.

«Пользователи WhatsApp сами должны решать, хотят ли они связывать свой аккаунт с Facebook. Соответственно, Facebook должен заранее просить у них на это разрешение. Однако этого не произошло», — посетовал Каспар.

Впрочем, в компании тогда заявили, что обжалуют в суде предписание властей Гамбурга — именно там располагался немецкий офис корпорации.

В свою очередь руководство WhatsApp назвало претензии немецкого чиновника «неправильными» и заявило, что не остановит внедрение новой политики. По мнению компании, все недовольства регулирующего органа вызваны лишь «фундаментальным непониманием» целей и эффекта обновления.

Ситуация в России

В преддверии 15 мая Роскомнадзор предупредил россиян о недостаточной защите персональных данных в WhatsApp. В этой связи пользователям следует «четко представлять риски» и помнить о том, что в каждой стране существуют совершенно разные «стандарты хранения и обработки персональных данных».

«Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Павел Зыков заявил, что Россия не может поступить тем же образом, что и Германия. Ведь прямого нарушения российского законодательства со стороны WhatsApp не было, констатировал эксперт.

«У нас нет законодательных аргументов, чтобы запретить коммерческой компании проводить какие-то изменения в политике конфиденциальности. Только в том случае, если они противоречат закону о персональных данных. В данном случае противоречия нет, потому что пользователи уведомлены должным образом, что компания планирует собирать определенный набор сведений о пользователе», — объяснил Зыков.

А вот соглашаться ли россиянам на новую политику мессенджера или нет — совершенно другой вопрос. Как объяснил Зыков, компания Facebook, будучи изначально бесплатным сервисом, имела единственную возможность получать доход — с рекламы, рассчитанной на своих пользователей.

«Основным товаром на их площадке являются пользователи, которым показывают рекламу. Таким образом Facebook может зарабатывать и коммерциализировать свою аудиторию. Чтобы реклама была как можно эффективнее, компании нужно получать больше данных о пользователях. Тогда они смогут их лучше понимать, понимать их предпочтения, приоритеты и давать более нацеленную рекламу», — рассуждает собеседник «ПС».

Именно поэтому Facebook начал собирать сведения через своего протеже — WhatsApp. Последний, к слову, является одним из самых популярных мессенджеров в мире, а значит, содержит информацию о большом количестве людей.

«Но нравится это далеко не всем. Пользователи считают, что общение в WhatsApp анонимное, потому что приложение работает на принципах шифрования. В этой связи нововведение является крайне нежелательным и пугающим», — отметил эксперт.

Однако большинству россиян грядущие изменения могут быть непонятны. По мнению Зыкова, это происходит из-за низкого уровня цифровой образованности.

«Когда появятся изменения и всплывет уведомление, они просто его кликнут на автомате, иначе не смогут пользоваться сервисом. Эти сообщения их будут раздражать, и многие, не читая, просто согласятся с этими условиями. В WhatsApp у них кипит жизнь, там родительские чаты и так далее», — убежден Зыков.

При этом «перетащить» довольно консервативных пользователей на новую платформу будет практически невозможно. Поэтому россиянам куда проще согласиться на новую политику конфиденциальности.