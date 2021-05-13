Байден исключил причастность российских властей к взлому компании Colonial Pipeline

США не считают, что Правительство России замешано в скандале с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline. Однако сами злоумышленники могут находиться именно там.

США не считают, что Правительство России замешано в скандале с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline. Однако сами злоумышленники могут находиться именно там.

Вашингтон и Москва находятся в постоянном контакте относительно взлома. Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден. По его словам, на фоне инцидента американские власти осознали необходимость разработки международных стандартов по борьбе с киберпреступлениями.