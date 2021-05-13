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19:46   13 Мая 2021
Политика

Байден исключил причастность российских властей к взлому компании Colonial Pipeline

Байден исключил причастность российских властей к взлому компании Colonial Pipeline

США не считают, что Правительство России замешано в скандале с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline. Однако сами злоумышленники могут находиться именно там.

Вашингтон и Москва находятся в постоянном контакте относительно взлома. Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден. По его словам, на фоне инцидента американские власти осознали необходимость разработки международных стандартов по борьбе с киберпреступлениями.

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#россия #байден #хакерская атака #Colonial Pipeline

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