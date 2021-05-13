Пашинян поручил начать консультации с ОДКБ после случая на границе Армении

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян инициировал обсуждения в рамках ОДКБ после случая на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян инициировал обсуждения в рамках ОДКБ после случая на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

Политик поручил секретарю СБ Армену Григоряну, главе МИД страны Аре Айвазяну и министру обороны Вагаршаку Арутюняну начать консультации по вопросу пересечения государственной границы Армении.

Минобороны Армении ранее сообщило, что азербайджанские военные пытались провести "определенные работы" в одном из районов Сюника. По мнению Пашиняна, солдаты соседней республики могли пересечь границу с целью спровоцировать вооруженный конфликт.