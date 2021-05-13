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19:34   13 Мая 2021
Общество

Юлия Пересильд и Клим Шипенко в октябре отправятся на МКС для съемок фильма

Юлия Пересильд и Клим Шипенко в октябре отправятся на МКС для съемок фильма

Актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправится осенью 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма "Вызов".

Кандидатура Юлии Пересильд в основной экипаж была одобрена по результатам конкурса, который проходил в два этапа. Сначала состоялся кастинг, а после него — медицинский осмотр.

Вместе со звездой сериала "Угрюм-река" на МКС полетит постановщик фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко. Он также прошел обследование, которое подтвердило, что режиссер готов к пребыванию на борту Международной космической станции.

"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов". По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", — сообщил Роскосмос Первому каналу.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября этого года. Экипаж с актрисой и режиссером отправится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".

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#мкс #пересильд #шипенко

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