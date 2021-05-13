Европарламент пытается реанимировать проекты Алексея Навального

Запад пытается реанимировать проекты осужденного блогера Алексея Навального под видом поддержки "демократии". Об этом заявили политологи Александр Сосновский и Сергей Карнаухов.

Запад пытается реанимировать проекты осужденного блогера Алексея Навального под видом поддержки "демократии". Об этом заявили политологи Александр Сосновский и Сергей Карнаухов.

Европарламент опубликовал доклад, в котором содержится информация о предполагаемых расходах на поддержку "демократии" и расширение парламентского потенциала в некоторых странах. В документе также сказано о подготовке "политических лидеров" из России.

По словам Сосновского, в планах Запада ничего нового нет. Финансовые средства выделяются не первый год. Деньги направляются на формирование восприятия у населения, на который рассчитывают западные спонсоры. Не исключено, что "помощь" будет связана с попытками реанимировать проекты основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

"Это, скорее, даже не попытка сформировать новое поколение либералов, а продолжение старого проекта, у которого сейчас просто нет главы", — сказал эксперт.

Политолог Карнаухов отметил, что европарламентарии имеют свою базу, чтобы выбирать потенциальных слушателей из числа студентов. В частности, речь идет о структурах олигарха Михаила Ходорковского, передает Федеральное агентство новостей.