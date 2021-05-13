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19:29   13 Мая 2021
Политика

Европарламент пытается реанимировать проекты Алексея Навального

Европарламент пытается реанимировать проекты Алексея Навального

Запад пытается реанимировать проекты осужденного блогера Алексея Навального под видом поддержки "демократии". Об этом заявили политологи Александр Сосновский и Сергей Карнаухов.

Европарламент опубликовал доклад, в котором содержится информация о предполагаемых расходах на поддержку "демократии" и расширение парламентского потенциала в некоторых странах. В документе также сказано о подготовке "политических лидеров" из России.

По словам Сосновского, в планах Запада ничего нового нет. Финансовые средства выделяются не первый год. Деньги направляются на формирование восприятия у населения, на который рассчитывают западные спонсоры. Не исключено, что "помощь" будет связана с попытками реанимировать проекты основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

"Это, скорее, даже не попытка сформировать новое поколение либералов, а продолжение старого проекта, у которого сейчас просто нет главы", — сказал эксперт.

Политолог Карнаухов отметил, что европарламентарии имеют свою базу, чтобы выбирать потенциальных слушателей из числа студентов. В частности, речь идет о структурах олигарха Михаила Ходорковского, передает Федеральное агентство новостей.

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#европарламент #карнаухов #сосновский

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