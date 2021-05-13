Пятиминутный путь казанского стрелка от дома до школы попал на видео

Вооруженный дробовиком Ильназ Галявиев спокойно вышел из дома с оружием в руках и за пять минут добрался до гимназии №175.

Вооруженный дробовиком Ильназ Галявиев спокойно вышел из дома с оружием в руках и за пять минут добрался до гимназии №175.

Согласно записям с камер наблюдения, он прошел мимо детской площадки, свернул на другую улицу. На пути ему встречались люди, с одной из женщин Галявиев даже поздоровался. На юношу с ружьем обратили внимание автомобилисты и прохожий, но никто не забил тревогу.

Спустя пять минут после выхода из дома молодой человек добрался до гимназии. Сначала злоумышленник пытался застрелить девочку. Судя по кадрам, он промахнулся. В помещении образовательного учреждения он устроил бойню. Пострадали 23 человека, погибли семеро подростков и две преподавательницы.