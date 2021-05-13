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19:27   13 Мая 2021
Происшествия

Пятиминутный путь казанского стрелка от дома до школы попал на видео

Пятиминутный путь казанского стрелка от дома до школы попал на видео

Вооруженный дробовиком Ильназ Галявиев спокойно вышел из дома с оружием в руках и за пять минут добрался до гимназии №175.

Согласно записям с камер наблюдения, он прошел мимо детской площадки, свернул на другую улицу. На пути ему встречались люди, с одной из женщин Галявиев даже поздоровался. На юношу с ружьем обратили внимание автомобилисты и прохожий, но никто не забил тревогу.

Спустя пять минут после выхода из дома молодой человек добрался до гимназии. Сначала злоумышленник пытался застрелить девочку. Судя по кадрам, он промахнулся. В помещении образовательного учреждения он устроил бойню. Пострадали 23 человека, погибли семеро подростков и две преподавательницы.

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#дети #стрельба #школа #галявиев

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