В Волгограде рядом со зданием правительства провалился асфальт

По словам коммунальщиков, проседание грунта произошло из-за изнашивания подземных конструкций.

В центре Волгограда рядом с жилым домом напротив региональной администрации образовалась большая воронка глубиной около четырех метров. Движение по дороге перекрыли, а на место для устранения аварии пригнали два самосвала и полноприводный экскаватор.

Как заявили коммунальщики, проседание произошло из-за сломавшихся металлических балок, которые держали плиты перекрытия тепловой камеры и несколько десятилетий не ремонтировались.

В результате провала инженерные сети не повредились, а подача воды местным жителям осуществлялась без перебоев.