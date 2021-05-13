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19:27   13 Мая 2021
Россия

В Волгограде рядом со зданием правительства провалился асфальт

В Волгограде рядом со зданием правительства провалился асфальт

В центре Волгограда рядом с жилым домом напротив региональной администрации образовалась большая воронка глубиной около четырех метров. Движение по дороге перекрыли, а на место для устранения аварии пригнали два самосвала и полноприводный экскаватор.

Как заявили коммунальщики, проседание произошло из-за сломавшихся металлических балок, которые держали плиты перекрытия тепловой камеры и несколько десятилетий не ремонтировались.

В результате провала инженерные сети не повредились, а подача воды местным жителям осуществлялась без перебоев.

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#волгоград #провал грунта #коммунальная авария

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