Убежденность многих в том, что армия Соединенных Штатов Америки является, если не самой мощной, то входит в число сильнейших армий мира, не соответствует действительности.

Убежденность многих в том, что армия Соединенных Штатов Америки является, если не самой мощной, то входит в число сильнейших армий мира, не соответствует действительности.

Об этом в беседе с информационным агентством Nation News рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, непобедимость американской армии является мифом, а в реальности в распоряжении Пентагона находятся устаревшие вооружения и техника, что периодически приводит к разным ЧП в Вооруженных силах.

К тому же, добавил Баранец, американские Вооруженные силы крайне неоднородны, и если некоторые их элементы вполне боеспособны, то другие даже не дотягивают до общепринятых стандартов.

«Американская армия похожа на человека, у которого одна рука сильная, другая дистрофически болтается. Одна нога сильная, другая на костыле, есть один глаз, а другой не видит», — привел сравнение обозреватель «Комсомолки».

Также Баранец добавил, что по количеству новейших вооружений американская армия на сегодняшний день сильно отстает от российских ВС. При этом американцы продают своим союзникам наиболее устаревшее оружие, которое сами уже использовать не собираются.

Так, например, Вашингтон поступил с противотанковыми комплексами Javelin первых поколений, которые американские военные уже собирались списывать, но потом поставили их Украине, напомнил обозреватель в заключение.