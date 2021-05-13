Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:19   13 Мая 2021
Россия

В Крыму ответственный за подачу воды чиновник сложил полномочия

В Крыму ответственный за подачу воды чиновник сложил полномочия

Гендиректор государственного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов принял решение сложить полномочия после смягчения введенных из-за засухи графиков подачи воды на полуострове. Об этом сегодня на совещании сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, а заодно поблагодарил коллегу за добросовестный труд.

«Отработали системно. Владимир Викторович прошел сложный этап, был на своем месте в ответственное время», – подчеркнул Аксенов.

Также глава региона сообщил, что новый руководитель с сегодняшнего дня уже преступил к обязанностям. Им стал 45-летний Максим Новак, занимавший ранее должность замминистра ЖКХ региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #полуостров #аксенов #вода #кадровые перестановки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров