В Крыму ответственный за подачу воды чиновник сложил полномочия

На его место назначили замминистра жилищно-коммунального хозяйства.

Гендиректор государственного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов принял решение сложить полномочия после смягчения введенных из-за засухи графиков подачи воды на полуострове. Об этом сегодня на совещании сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, а заодно поблагодарил коллегу за добросовестный труд.

«Отработали системно. Владимир Викторович прошел сложный этап, был на своем месте в ответственное время», – подчеркнул Аксенов.

Также глава региона сообщил, что новый руководитель с сегодняшнего дня уже преступил к обязанностям. Им стал 45-летний Максим Новак, занимавший ранее должность замминистра ЖКХ региона.