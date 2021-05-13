19:07 13 Мая 2021Армия
Главы МИД России и Азербайджана указали на важность перемирия между Баку и Ереваном
Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Баку Джейхуна Байрамова.
Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Баку Джейхуна Байрамова.
По имеющейся информации, руководители внешнеполитических ведомств обговорили последний инцидент на границе Армении и Азербайджана.
В связи с обострением ситуации Лавров указал на необходимость строгого соблюдения перемирия между двумя республиками.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявлял, что инцидент на границе в Сюникской области является заранее спланированной провокацией со стороны Азербайджана.