Александр Сидякин подал документы на праймериз ЕР.

Глава администрации Республики Башкортостан Александр Сидякин подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Отметим, что ранее он уже занимал кресло в Госдуме с 2011 по 2018 годы, но оставил мандат ради руководящего поста в правительстве Башкирии.

Сидякин стал 155-ым кандидатом в регионе, подавшим документы на участие в предварительном голосовании. Оно, к слову, состоится с 24 по 30 мая в онлайн-режиме через портал «Госуслуги».