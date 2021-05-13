Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:07   13 Мая 2021
Россия

Глава администрации Башкирии включился в предвыборную гонку «Единой России»

Глава администрации Башкирии включился в предвыборную гонку «Единой России»

Глава администрации Республики Башкортостан Александр Сидякин подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Отметим, что ранее он уже занимал кресло в Госдуме с 2011 по 2018 годы, но оставил мандат ради руководящего поста в правительстве Башкирии.

Сидякин стал 155-ым кандидатом в регионе, подавшим документы на участие в предварительном голосовании. Оно, к слову, состоится с 24 по 30 мая в онлайн-режиме через портал «Госуслуги».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#праймериз #единая россия #башкирия #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров