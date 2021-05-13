Военная полиция РФ заблокировала колонну американских войск в Сирии

Отряд военной полиции России перекрыл путь колонне ВС США на северо-востоке Сирии, сообщают СМИ.

Отряд военной полиции России перекрыл путь колонне ВС США на северо-востоке Сирии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в провинции Хасака. Военнослужащие Соединенных Штатов без предупреждения российской стороны передвигались в районе города Телль-Тамр. Подобные действия являются прямым нарушением работающих механизмов упреждения конфликтных ситуаций, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Небольшая группа российской военной полиции в это время проводила стандартное патрулирование на трассе М-4. Россияне занимались обеспечением безопасности движения, пишет "Русская весна". Крупное подразделение армии США предпочло изменить маршрут своего движения, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.