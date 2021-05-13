По словам Олега Кузнецова, он невиновен, а предприниматель помогал ему восстанавливать дом после пожара безвозмездно.

В суде Читы продолжается рассмотрение уголовного дела против бывшего главы администрации Олега Кузнецова. Экс-сити-менеджера забайкальской столицы обвиняют в получении взяток от местного предпринимателя на общую сумму в семь миллионов рублей. Деньги, по версии следователя, шли на благоустройство дома чиновника, который сгорел в 2016 году.

Сам чиновник своей вины не признает, заявляя, что все вложения в его жилище были сделаны бизнесменом на безвозмездной основе, а их взаимоотношения носят сугубо бытовой характер и связаны с руководством администрацией.