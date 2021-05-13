Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:58   13 Мая 2021
Россия

Экс-глава администрации Читы не признал вину во взяточничестве на 7 миллионов

Экс-глава администрации Читы не признал вину во взяточничестве на 7 миллионов

В суде Читы продолжается рассмотрение уголовного дела против бывшего главы администрации Олега Кузнецова. Экс-сити-менеджера забайкальской столицы обвиняют в получении взяток от местного предпринимателя на общую сумму в семь миллионов рублей. Деньги, по версии следователя, шли на благоустройство дома чиновника, который сгорел в 2016 году.

Сам чиновник своей вины не признает, заявляя, что все вложения в его жилище были сделаны бизнесменом на безвозмездной основе, а их взаимоотношения носят сугубо бытовой характер и связаны с руководством администрацией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #чита #судебное разбирательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров