Писатель Комков озвучил причину выдвижения Путина на Нобелевскую премию

Президент России Владимир Путин может получить Нобелевскую премию за неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил выдвинувший политика писатель Сергей Комков.

Президент России Владимир Путин может получить Нобелевскую премию за неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил выдвинувший политика писатель Сергей Комков.

Также академик отметил решение Москвы прописать в Конституции РФ понятие "бог". По его словам, этот шаг помог укрепить отношения между религиозными конфессиями и авторитет России. Комков добавил, что не намерен делать предположения относительно шансов на победу у Владимира Путина.

"Я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с COVID-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира", — объяснил писатель в беседе с URA.RU.

Российский президент не первый раз становится кандидатом на получение Нобелевской премии. В 2014 году его выдвинули за помощь в разрешении конфликта в Сирии.