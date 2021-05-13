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18:42   13 Мая 2021
Политика

Писатель Комков озвучил причину выдвижения Путина на Нобелевскую премию

Писатель Комков озвучил причину выдвижения Путина на Нобелевскую премию

Президент России Владимир Путин может получить Нобелевскую премию за неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил выдвинувший политика писатель Сергей Комков.

Также академик отметил решение Москвы прописать в Конституции РФ понятие "бог". По его словам, этот шаг помог укрепить отношения между религиозными конфессиями и авторитет России. Комков добавил, что не намерен делать предположения относительно шансов на победу у Владимира Путина.

"Я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с COVID-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира", — объяснил писатель в беседе с URA.RU.

Российский президент не первый раз становится кандидатом на получение Нобелевской премии. В 2014 году его выдвинули за помощь в разрешении конфликта в Сирии.

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#путин #нобелевская премия #коронавирус #сергей комков

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