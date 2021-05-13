В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве бывшего депутата

Решением суда предполагаемый убийца отправился в СИЗО до середины июля.

Суд в Новосибирске назначил меру пресечения предполагаемому убийце бывшего депутата городского совета Ивана Митряшина. Подозреваемый — 50-летний Александр Данилов. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Фемида отправила мужчину в СИЗО до 11 июля.

По версии следователей, 10 мая во время совместного застолья Митряшин и Данилов устроили драку, в ходе которой последний схватил нож и ударил им оппонента в область «нижних конечностей». Об полученных травм мужчина скончался, не доехав до больницы. Свою вину обвиняемый признал.