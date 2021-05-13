Экс-сотрудник Госдепа США предрекла скорую смерть Байдена

Президент США Джо Байден может не дожить до окончания своего срока. Об этом бывший сотрудник Государственного департамента США Сюзанна Масси заявила во время интервью.

Президент США Джо Байден может не дожить до окончания своего срока. Об этом бывший сотрудник Государственного департамента США Сюзанна Масси заявила во время интервью.

Масси, известная на Западе как "женщина, которая остановила холодную войну", предрекла смерть американского лидера в течение четырех лет. Она назвала Байдена старым, ничего не понимающим человеком.

"Он не знает, он забывает. Все это видно", — сказала Масси в ходе программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Экс-дипломат считает, что в американской администрации "абсолютно ничего не знают о России".

Более 120 бывших военных ранее подписали открытое письмо. Авторы выразили опасения в связи с физическим состоянием здоровья Байдена.