Украинский журналист Руденко связал историю Медведчука с президентскими выборами

История с политиком Виктором Медведчуком подтверждает планы президента Украины Владимира Зеленского. Действующий лидер намерен переизбираться на второй срок.

История с политиком Виктором Медведчуком подтверждает планы президента Украины Владимира Зеленского. Действующий лидер намерен переизбираться на второй срок.

Об этом 13 мая сообщил украинский журналист Сергей Руденко. По его словам, обвинение в отношении главы политсовета фракции "Оппозиционная партия — За жизнь" может быть началом новой президентской кампании лидера страны. В избирательной гонке борьба Владимира Зеленского с Виктором Медведчуком, возможно, основная, уточнили в материале.

Украинская генпрокуратура предъявила депутату обвинения в госизмене. Мера пресечения станет известна 13 мая. Сторона обвинения требует арестовать политика на два месяца с возможностью внести залог. Однако ранее стало известно, что депутат не может этого сделать из-за блокировки счетов.