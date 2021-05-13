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18:26   13 Мая 2021
Политика

Украинский журналист Руденко связал историю Медведчука с президентскими выборами

Украинский журналист Руденко связал историю Медведчука с президентскими выборами

История с политиком Виктором Медведчуком подтверждает планы президента Украины Владимира Зеленского. Действующий лидер намерен переизбираться на второй срок.

Об этом 13 мая сообщил украинский журналист Сергей Руденко. По его словам, обвинение в отношении главы политсовета фракции "Оппозиционная партия — За жизнь" может быть началом новой президентской кампании лидера страны. В избирательной гонке борьба Владимира Зеленского с Виктором Медведчуком, возможно, основная, уточнили в материале.

Украинская генпрокуратура предъявила депутату обвинения в госизмене. Мера пресечения станет известна 13 мая. Сторона обвинения требует арестовать политика на два месяца с возможностью внести залог. Однако ранее стало известно, что депутат не может этого сделать из-за блокировки счетов.

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