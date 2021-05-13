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18:45   13 Мая 2021
Россия

«Бабушка — не охрана». Магаданская область подключит силовиков к видеокамерам в школах

«Бабушка — не охрана». Магаданская область подключит силовиков к видеокамерам в школах

Губернатор Магаданской области Сергей Носов после трагедии в казанской гимназии поручил чиновникам совместно с Росгвардией пересмотреть организацию системы видеонаблюдения в школах региона. Об этом он заявил на заседании правительства.

«Оно [видеонаблюдение] должно быть выведено в сеть и доступ к нему должны иметь силовые структуры для оценки ситуации моментально. Не просто камеры развесить», — подчеркнул глава региона.

Согласно отчету регионального правительства, в ближайшие два года на обеспечение безопасности в школах и детсадах Магаданской области выделят 134 млн рублей. Губернатор запретил чиновникам «тратить деньги» без обследования силовых структур. А также напомнил, что «бабушка на входе» в школу — это не охрана.

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#школы #магаданская область #сергей носов #безопасность детей

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