«Бабушка — не охрана». Магаданская область подключит силовиков к видеокамерам в школах

Глава Магаданской области поручил модернизировать систему видеонаблюдения к 1 сентября.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов после трагедии в казанской гимназии поручил чиновникам совместно с Росгвардией пересмотреть организацию системы видеонаблюдения в школах региона. Об этом он заявил на заседании правительства.

«Оно [видеонаблюдение] должно быть выведено в сеть и доступ к нему должны иметь силовые структуры для оценки ситуации моментально. Не просто камеры развесить», — подчеркнул глава региона.

Согласно отчету регионального правительства, в ближайшие два года на обеспечение безопасности в школах и детсадах Магаданской области выделят 134 млн рублей. Губернатор запретил чиновникам «тратить деньги» без обследования силовых структур. А также напомнил, что «бабушка на входе» в школу — это не охрана.