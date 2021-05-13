Локализация продажи спиртного может помочь оградить детей от алкоголя

По мнению генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, советская система продажи алкоголя значительно безопаснее.

По мнению генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, советская система продажи алкоголя значительно безопаснее.

В России необходимо вернуть систему по продаже алкоголя, которая действовала в СССР. Алкогольные напитки должны исчезнуть из обычных продуктовых магазинов и реализовываться через специализированные алкомаректы, заявил Черниговский в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

По мнению эксперта, продажа алкоголя в закрытых залах специализированных магазинов позволит оградить от алкоголя детей. Черниговский также обратил внимание на низкую стоимость водки, которая влияет на объемы потребления этого продукта в стране.