Больше половины госслужащих Якутии отправили работать домой

Решение принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса в республике.

Не менее половины государственных и муниципальных служащих Якутии должны быть переведены на дистанционный режим работы, сообщили сегодня в оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Требование не касается только учреждений здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

В первую очередь отправить на удаленку рекомендовали пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, беременных и родителей с детьми в возрасте до четырнадцати лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства труда, в республике на сегодняшний день уже порядка 40% работников находятся на удаленке.