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18:25   13 Мая 2021
Россия

Больше половины госслужащих Якутии отправили работать домой

Больше половины госслужащих Якутии отправили работать домой

Не менее половины государственных и муниципальных служащих Якутии должны быть переведены на дистанционный режим работы, сообщили сегодня в оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Требование не касается только учреждений здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

В первую очередь отправить на удаленку рекомендовали пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, беременных и родителей с детьми в возрасте до четырнадцати лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства труда, в республике на сегодняшний день уже порядка 40% работников находятся на удаленке.

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#якутия #дистанционная работа #республика саха #коронавирус #удаленка

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