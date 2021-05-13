Кедми рассказал о страхе США, ставшем причиной будущей встречи Байдена и Путина

Американский президент Джо Байден в ходе запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным наверняка поднимет тему ограничения нового стратегического оружия, наличие которого у Москвы очень пугает Вашингтон.

Американский президент Джо Байден в ходе запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным наверняка поднимет тему ограничения нового стратегического оружия, наличие которого у Москвы очень пугает Вашингтон.

Уверенность в этом в эфире интернет-канала «Поле Куликово» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

«Основное, о чем очень хочет говорить Байден (но он же в этом не признается, и все вокруг него не признаются) — он очень боится (а еще больше боятся его генералы) нового стратегического оружия России», — заявил Кедми.

И именно этот вопрос, по мнению эксперта, стал основным побудительным мотивом Вашингтона добиваться личной встречи двух президентов – Джо Байдена и Владимира Путина.

Глава Белого дома хочет обсудить с российским коллегой новые ограничения новейших видов российских стратегических вооружений. Соединенные Штаты Америки независимо от собственных усилий вдруг оказались в ситуации, когда абсолютное превосходство России в военной сфере нарастает, а с американской точки зрения, это совершенно невозможно, объяснил Кедми.

При этом, добавил эксперт, все надежды Вашингтона на глобальную систему ПРО (противоракетной обороны) рухнули, также как не оправдались и надежды американцев на собственные системы наступательных вооружений.

«И там, и там они проиграли. Обнулили систему противоракетной обороны. Российская система противоракетной обороны обнулила их атакующую составляющую», — подчеркнул Кедми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прежде чем выпущенные Соединенными Штатами ракеты достигнут России, сами Штаты уже будут уничтожены ответным ударом, напомнил израильский эксперт. Это, по его словам, пугает американцев, и ради обсуждения данной темы Вашингтон добивается переговоров с Путиным.

Также политолог напомнил, что у Америки нет денег на то, чтобы попытаться решить данную проблему. США столкнулись с огромным дефицитом, при этом их печатный станок уже перегрелся.

«Америка несет колоссальные финансовые расходы. Чтобы начать догонять Россию в области стратегических вооружений, требуется еще больше расходов. Но денег нет, подчеркнул Кедми. — Это основная проблема Байдена, и об этом он хочет договариваться».

В заключение эксперт добавил, что с подобной проблемой сталкиваются не только Соединенные Штаты Америки, но и весь западный мир. Например, английская армия находится в ужасном состоянии, и вся Великобритания не может восстановить даже одной танковой дивизии. Поэтому непонятно, как именно Запад собирается оказывать военную помощь Украине и странам Балтии.

Американский президент Джо Байден, по словам израильского эксперта, это понимает и хочет во время переговоров успокоить Россию во всем, что касается военной стороны. Обезопасив себя от новейшего российского стратегического оружия Байден хочет сосредоточить усилия на так называемой гибридной войне – то есть на подрывной деятельности, чтобы подорвать Россию изнутри. Такая политика обойдется Штатам дешевле, чем постройка авианосца, заключил Яков Кедми.