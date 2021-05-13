Золотов предложил ввести "курсы молодого бойца" для желающих получить охотничий билет

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым увеличить возрастной ценз при реализации огнестрельного оружия гражданам РФ до 21 года и ввести другие ограничения.

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым увеличить возрастной ценз при реализации огнестрельного оружия гражданам РФ до 21 года и ввести другие ограничения.

Свои предложения генерал Золотов изложил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ.

Он подчеркнул, что выдачей медицинских справок на право владения огнестрельным оружием должны заниматься только государственные клиники. На получение таких справок смогут претендовать российские граждане, достигшие 21 года.

По мнению Золотова, получающие гладкоствольное оружие впервые должны проходить некий аналог армейских "курсов молодого бойца" и только после этого иметь возможность приобретения охотничьего билета.