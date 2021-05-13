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18:15   13 Мая 2021
Россия

В Красноярске чиновник пойдет под суд за взятку от управляющей компании

В Красноярске чиновник пойдет под суд за взятку от управляющей компании

В Красноярске при получении взятки задержали главного специалиста одного из подразделений городской администрации. Против 50-летнего чиновника возбудили уголовное дело, согласно которому он обещал покровительство директору управляющей компании взамен на ежемесячные отчисления в размере 20 тысяч рублей.

Руководителю коммунальной организации подозреваемый пообещал не проводить проверки, не назначать штрафы и не привлекать УК к административной ответственности. Чиновника задержали в момент получения части взятки в размере 200 тысяч рублей. В ближайшее время суд изберет для госслужащего меру пресечения.

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#красноярский край #взяточничество #администрация

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