Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:10   13 Мая 2021
Россия

Детский омбудсмен Приморья обвинила в бездействии школьных медиаторов

Детский омбудсмен Приморья обвинила в бездействии школьных медиаторов

Медиаторы, призванные решать конфликты среди школьников, во Владивостоке работают только «на бумаге». Об этом на пресс-конференции с журналистами заявила уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.

По словам омбудсмена, ситуация в региональной столице обострилась настолько, что случаи травли стали выявлять не только в средних и старших классах, но и в начальной школе.

«Школы № 25, №10, №20, №76, №73, №60, № 61 — в каждой из них абсолютно точно подтвержден факт буллинга. В каждой из них сценарии разные, но, к сожалению, одно общее свойство — не работает служба школьной медиации», — резюмировала Романова.

По ее словам, чаще всего медиаторы уклоняются от своих обязанностей заявляя, что им «за это не платят». В связи с этим детский омбудсмен предложила провести переаттестацию школьных специалистов и заодно наказать директоров учреждений, в которых службы работают «только на бумаге».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#владивосток #омбудсмен #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров