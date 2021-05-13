В Коми по инициативе ветеранов боевых действий утвержден новый праздник

С этого года в республике 1 июля будут отмечать День ветерана боевых действий.

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ, устанавливающий 1 июля в республике Днем ветерана боевых действий. Об этом его еще в феврале попросили сами участники вооруженных столкновений, которых в регионе, к слову, насчитывается порядка 11 тысяч человек.

В постановлении отмечается, что праздничный день не будет являться выходным, а его появление не потребует от регионального бюджета финансовых затрат.