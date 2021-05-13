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17:48   13 Мая 2021
Россия

В Коми по инициативе ветеранов боевых действий утвержден новый праздник

В Коми по инициативе ветеранов боевых действий утвержден новый праздник

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ, устанавливающий 1 июля в республике Днем ветерана боевых действий. Об этом его еще в феврале попросили сами участники вооруженных столкновений, которых в регионе, к слову, насчитывается порядка 11 тысяч человек.

В постановлении отмечается, что праздничный день не будет являться выходным, а его появление не потребует от регионального бюджета финансовых затрат.

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#праздник #ветераны #республика коми #уйба

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