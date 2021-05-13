Минобрнауки РФ отсудило у алтайской фармкомпании почти 10 миллионов рублей

Изначально претензии федерального ведомства оценивались почти в 50 миллионов, однако они оказались недостаточно обоснованы.

Суд обязал бийскую фармацевтическую компанию «Алтайвитамины» возместить Министерству образования и науки России 9,7 миллиона рублей, сообщает информагентство «Бинфакс».

Сообщается, что в 2017 году федеральное ведомство заключило с алтайским предприятием контракт на производство лекарства против астмы в форме аэрозоля. Минобрнауки выделило фирме грант в размере 49,7 млн рублей.

Позже, из-за проблем с оборудованием, министерство приняло решение расторгнуть договор и потребовало вернуть субсидию в полном объеме.

Суд принял решение удовлетворить требование ведомства, но лишь частично, поскольку два из трех этапов производства были выполнены без нареканий со стороны министерства.