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17:48   13 Мая 2021
Россия

Минобрнауки РФ отсудило у алтайской фармкомпании почти 10 миллионов рублей

Минобрнауки РФ отсудило у алтайской фармкомпании почти 10 миллионов рублей

Суд обязал бийскую фармацевтическую компанию «Алтайвитамины» возместить Министерству образования и науки России 9,7 миллиона рублей, сообщает информагентство «Бинфакс».

Сообщается, что в 2017 году федеральное ведомство заключило с алтайским предприятием контракт на производство лекарства против астмы в форме аэрозоля. Минобрнауки выделило фирме грант в размере 49,7 млн рублей.

Позже, из-за проблем с оборудованием, министерство приняло решение расторгнуть договор и потребовало вернуть субсидию в полном объеме.

Суд принял решение удовлетворить требование ведомства, но лишь частично, поскольку два из трех этапов производства были выполнены без нареканий со стороны министерства.

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#алтайский край #судебное разбирательство #минобрнауки рф #субсидия

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