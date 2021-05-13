Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:20   13 Мая 2021
Политика

Захарова решительно осудила вердикт Совета Европы по Крыму

Захарова решительно осудила вердикт Совета Европы по Крыму

Москва расценивает решение комитета министров Совета Европы по правам человека в Крыму как посягательство на целостность России, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

В Совете Европы ранее сообщили, что ситуация на полуострове в сфере соблюдения прав человека "ухудшилась" после воссоединения Крыма с Россией. Поэтому Кремль якобы должен обеспечить "беспрепятственный доступ" на полуостров для комиссара СЕ.

Мария Захарова заявила, что Москва не станет признавать заявление комитета Совета Европы по Крыму. Россия не воспримет этот вердикт даже в качестве рекомендации, подчеркнула спикер.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население региона выступило против агрессивной политики киевского режима.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #крым #совет европы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров