Захарова решительно осудила вердикт Совета Европы по Крыму

Москва расценивает решение комитета министров Совета Европы по правам человека в Крыму как посягательство на целостность России, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Москва расценивает решение комитета министров Совета Европы по правам человека в Крыму как посягательство на целостность России, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

В Совете Европы ранее сообщили, что ситуация на полуострове в сфере соблюдения прав человека "ухудшилась" после воссоединения Крыма с Россией. Поэтому Кремль якобы должен обеспечить "беспрепятственный доступ" на полуостров для комиссара СЕ.

Мария Захарова заявила, что Москва не станет признавать заявление комитета Совета Европы по Крыму. Россия не воспримет этот вердикт даже в качестве рекомендации, подчеркнула спикер.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население региона выступило против агрессивной политики киевского режима.