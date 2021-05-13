Доктор Комаровский рассказал о пользе сквозняков при профилактике COVID-19

Россиянам следует как можно чаще проветривать помещение в целях профилактики коронавируса, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем Youtube-канале.

Россиянам следует как можно чаще проветривать помещение в целях профилактики коронавируса, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем Youtube-канале.

Не так давно журнал Lancet выпустил публикацию, в котором напомнил, что COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным и контактным путями, рассказал Комаровский. Именно поэтому ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются необходимыми мерами профилактики этой инфекции.

"Главное, что необходимо сделать для недопущения высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе — это открыть форточку", — отметил теледоктор.

В последнее время в России участились случаи проявления различных штаммов коронавируса. Недавно стало известно, что обучающиеся в Ульяновском университете студенты из Индии заразились COVID-19. Однако проведенный анализ показал, что возбудитель не относится к опасному "индийскому" штамму, сообщает сайт 360tv.ru.