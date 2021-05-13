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17:15   13 Мая 2021
Политика

Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН для обсуждения кризиса в секторе Газа

Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН для обсуждения кризиса в секторе Газа

Глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем посредством видеосвязи.

Диалог президента РФ и генсека ООН был посвящен скорейшему урегулированию палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа на основе резолюций ООН и принципа образования двух государств на территории Палестины, сообщает пресс-служба Кремля.

Также были обсуждены вопросы, связанные с глобальной пандемией, региональными кризисами в Йемене, Сирии, Ливии и Афганистане и проблемы, связанные с изменением климата планеты.

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#путин #оон #переговоры

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