17:15 13 Мая 2021Политика
Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН для обсуждения кризиса в секторе Газа
Глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем посредством видеосвязи.
Глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем посредством видеосвязи.
Диалог президента РФ и генсека ООН был посвящен скорейшему урегулированию палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа на основе резолюций ООН и принципа образования двух государств на территории Палестины, сообщает пресс-служба Кремля.
Также были обсуждены вопросы, связанные с глобальной пандемией, региональными кризисами в Йемене, Сирии, Ливии и Афганистане и проблемы, связанные с изменением климата планеты.