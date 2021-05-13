МИД России поблагодарил иностранцев за поддержку в связи с трагедией в Казани

Россия получает письма со словами поддержки из множества стран мира после трагедии в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия получает письма со словами поддержки из множества стран мира после трагедии в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, многие зарубежные страны выражают соболезнования после стрельбы в казанской школе. Захарова поблагодарила иностранцев за поддержку и подчеркнула, что в такие минуты все люди едины в неприятии таких страшных преступлений.

"Список тех, кто направляет подобные послания, пополняется ежеминутно. Позвольте перечислить только некоторых: генсек ООН, председатель Европарламента, генеральный секретарь Совета Европы, Литва, Сербия, Турция, Финляндия, Швеция, Эстония", — сообщила Мария Захарова.

Зарубежные граждане несут цветы и игрушки к посольствам и консульствам России за границей и пишут слова поддержки в электронных книгах соболезнования.