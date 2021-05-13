В Госдуме заподозрили швейцарского миллиардера в закрытии аксайских рынков

Депутат из КПРФ рассказал, для чего западному миллиардеру понадобились ростовские торговые точки.

Депутат Госдумы из фракции КПРФ Николай Коломейцев предположил, что за внезапным закрытием рынков в Аксайском районе Ростовской области в конце апреля может стоять долларовый миллиардер из Швейцарии. Его имени политик не озвучил, сообщает RostovGazeta.

«Это происходит по команде гражданина Швейцарии, долларового миллиардера, приглядевшего эти земли под застройку. Мы считаем, что это недопустимо», — возмутился Коломейцев.

Также коммунист выразил недоумение по поводу количества задействованных в операции по «зачистке» силовиков. По его словам, Росгвардия действовала незаконно, препятствуя проникновению предпринимателей к рабочим местам.

Напомним, 27 апреля в Аксайском районе были закрыты четыре крупных рынка — «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». В операции участвовали 3,5 тысяч росгвардейцев.