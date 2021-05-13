Рожин назвал фактор, который приведет к войне в секторе Газа

По мнению военного эксперта, Израиль может развязать полноценную войну с Палестиной.

Уже несколько дней в израильских городах не стихают массовые беспорядки. Местные мусульмане выступают против евреев, требуя вернуть исторические земли, на месте которых в 1948 году основали Израиль.

Командование ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), тем временем, перебрасывает войска к границе с сектором Газа. По словам представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, солдаты пока не получили приказ начать наступление на палестинские земли, однако полностью готовы к атаке.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал точку зрения, что конфликт вскоре может перейти в фазу полноценной войны между Израилем и Палестиной. Таким мнением специалист поделился на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Если Израиль пойдет на сухопутную операцию в секторе Газа, это может привести к серьезной эскалации на территории страны, где продолжатся столкновения между арабами и евреями. Также это может послужить причиной участия в конфликте военных формирований других стран Ближнего Востока. Есть разные позиции в арабском мире, в том числе и у Турции, но пока все ждут и наблюдают за ситуацией», — заявил военный эксперт.

Подробнее о том, как бойцы исламского политического движения ХАМАС смогли пробить «Железный купол» Израиля, можете прочитать в нашем материале.