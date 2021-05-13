Командующий ВВС Швеции пообещал создать России "военные проблемы"

Представители высшего командного состава Вооруженных сил скандинавского королевства выступили с резкими заявлениями, имеющими антироссийскую направленность.

Представители высшего командного состава Вооруженных сил скандинавского королевства выступили с резкими заявлениями, имеющими антироссийскую направленность.

Воинственные высказывания двух руководителей Вооруженных сил Швеции приводит издание Dagens Nyheter.

"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", — сообщил главнокомандующий военно-воздушных сил (ВВС) Швеции Карл-Юхан Эдстрем.

Его коллега, командующий сухопутными войсками страны Карл Энгельбректсон призвал своих подчиненных к готовности отразить агрессию внешнего врага и подготовить к обороне стратегически важные регионы страны, а также крепить боевое сотрудничество с армией соседней Финляндии в ходе интенсивных совместных учений.