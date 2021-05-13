17:03 13 Мая 2021Общество
Портал "Зеленый" об экологии и раздельном сборе мусора появился в России
Жители России смогут узнавать актуальные новости об осознанном потреблении, переработке и раздельном сборе отходов в стране на портале "Зеленый".
Жители России смогут узнавать актуальные новости об осознанном потреблении, переработке и раздельном сборе отходов в стране на портале "Зеленый".
Тенденция заботы об экологии стремительно набирает обороты по всему миру. Россияне также все больше увлекаются раздельным сбором мусора, ответственным потреблением и производством. Портал "Зеленый" призван популяризировать этот тренд в стране.
Новое медиа планирует публиковать интересные и полезные материалы об экологии именно на территории России. Инструкции и лайфхаки по сортировке отходов можно будет найти на этом портале. Команда "Зеленого" также ставит своей целью объединение неравнодушных к экологии людей, сообщает телеканал 360tv.ru.