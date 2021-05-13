На довыборах в Саратовскую облдуму ожидают более 300 тысяч избирателей

Бороться за четыре свободных мандата будут 20 кандидатов.

В Саратовской области с 14 по 16 мая пройдут довыборы депутатов в региональную Думу сразу по четырем округам, которые ранее курировали народные избранники Сергей Грачев, Роман Ковальский, Николай Семенец и Николай Кузнецов. По подсчетам избирательной комиссии, внеочередное голосование коснется 20% населения, а это более 340 тысяч человек.

«В этот раз комиссии не будут применять в своей работе комплексы обработки избирательных бюллетеней [электронное устройство автоматизированно гоподсчета голосов избирателей]. Дело в том, что у нас до сих пор нет инструкций по работе с комплексами при трехдневном голосовании», — рассказала председатель избиркома в Саратове Ирина Романова.

В дни голосования в регионе будут работать более 400 избирательных участков. Представлять Волжский, Калининский, Марксовский и Ершовский округа заявились в сумме 20 кандидатов: четыре единоросса, двое от «Справедливой России», еще несколько от ЛДПР, «Коммунистов России» и КПРФ, а также один самовыдвиженец.