Гарик Сукачев посвятил татарскую песню жертвам трагедии в Казани

Известный российский рокер Гарик Сукачев опубликовал на своем YouTube-канале клип к песне на татарском языке "Ай, былбылым", которую посвятил жертвам трагедии в казанской школе.

Известный российский рокер Гарик Сукачев опубликовал на своем YouTube-канале клип к песне на татарском языке "Ай, былбылым", которую посвятил жертвам трагедии в казанской школе.

Гарик Сукачев планировал выпустить эту композицию после окончания мусульманского поста к празднику Ураза-байрам. Но, в связи с печальными событиями в столице Татарстана, которые потрясли всю Россию, музыканты решили почтить память погибших детей.

"Люди доверяют таким напевам свои сокровенные чувства. В них — история поколений, мелодии дедов, не имеющие конца, напевы бабушек, звучащие из самого их сердца", — говорится в подписи к видео.

Поклонники поблагодарили Сукачева, вложившего в песню душу. Один из пользователь заметил, что у него глаза наполняются слезами уже с первых нот "Ай, былбылым".

Утром 11 мая в гимназии №175 в Казани раздались выстрелы. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в школу и открыл беспорядочную стрельбу. В результате инцидента погибли девять человек, большинство из них были несовершеннолетними.