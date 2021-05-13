Актер Садальский рассказал, почему Дроздова покинула театр "Современник"

Актер Станислав Садальский, который сам служил в "Современнике" на протяжении девяти лет, рассказал, почему его коллега Ольга Дроздова ушла из театра.

Актер Станислав Садальский, который сам служил в "Современнике" на протяжении девяти лет, рассказал, почему его коллега Ольга Дроздова ушла из театра.

Ольга Дроздова служила в "Современнике" на протяжении 32 лет, поэтому новость о ее увольнении сильно удивила поклонников и коллег актрисы. Муж звезды Дмитрий Певцов рассказал, что супруга ушла по личным причинам. По его словам, артистка решила уделить больше внимания их 13-летнему сыну, у которого сейчас переходный возраст.

О настоящей причине ухода Дроздовой из театра рассказал Станислав Садальский. Артист уверен, что его коллега была вынуждена покинуть "Современник" из-за внутренних проблем в учреждении.

"В "Современник" назначили… бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра! Год назад там сложилась такая специфическая ситуация (...) Все недовольны", — сообщил актер в беседе с "Комсомольской правдой".

Садальский отметил, что после смерти Галины Волчек, которая возглавляла "Современник" на протяжении 40 лет, руководителем театра должна была стать Чулпан Хаматова, но она отказалась. Тогда назначили Виктора Рыжакова, и многие остались недовольны его кандидатурой.